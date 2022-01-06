06 Ocak 2022, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı mesaisi

F.Bahçe’de A. Demirspor maçı mesaisi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.01.2022

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ülker Stadı'nda Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 10 Ocak Pazartesi günü Ülker Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Isınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, teknik ve taktik çalışmalarla sona erdi.

Daha önce bireysel çalışmalarını sürdüren Mesut Özil, bugün gerçekleştirilen antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Antrenmanda Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Mergim Berisha, Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır günü bireysel saha çalışmalarıyla tamamladı.

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