Süper Lig'in 21. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Kritik müsabakda Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Sarı lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde ilk maçından galibiyet ile ayrılmayı hedefliyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 21. haftasında heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇININ 11'LERİ:

ANTALYASPOR: BOFFIN, BÜNYAMİN, NALDO, VEYSEL, KUDRIASHOV, POLI, FREDY, DOĞUKAN, GÜRAY, HAJI, GHACHA

FENERBAHÇE: BERKE, MIN JAE, SERDAR, OSAYI, FERDİ, ZAJC, SOSA, MESUT, İRFAN, ROSSI, SERDAR DURSUN

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 15 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

5 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Fraport TAV Antalyaspor maçında 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, müsabakada kart görmeleri durumunda Altay maçında oynayamayacak.

52. RANDEVU

Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 52. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 51 maçın 33'ünü Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 10 karşılaşma da berabere tamamlandı. Sarı-lacivertli takımın 92 golüne, Akdeniz temsilcisi 43 golle karşılık verdi.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda da rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu. Rakibiyle Antalya'da yaptığı 25 maçın 12'sini kazanan sarı-lacivertliler, 8 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı. Antalya'da Fenerbahçe 33, ev sahibi ekip 23 gol attı.