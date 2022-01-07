Fenerbahçe'de rota değişti! Listede Niko Kovac öne geçti...
Fenerbahçe'de uzun süredir belirsizliğini koruyan teknik direktör konusunda flaş adaylar ortaya çıkmaya başladı. Sarı-lacivertlile son olarak Monaco'da çalışan ve yollarını ayıran Hırvat teknik adam Niko Kovac ile masaya oturmayı planlıyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'de uzun süredir boş kalan teknik direktörlük koltuğu için pek çok aday gündeme gelirken halen bir isimle anlaşılamaması taraftarı iyice rahatsız etti. Pazartesi günü ligin ikinci devresi için santra yapacak olan sarılacivertlilerde o günkü maçta bile takımın başında kimin olacağı belli değil.
Bu tablo içinde artık bir an önce hoca krizini çözmek isteyen yönetimde bir isim daha listeye girdi. Hırvat basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Monaco ile yolları ayıran Niko Kovac'ın Fenerbahçe'ye gelebileceği belirtildi. Haberde başkan Ali Koç'un 50 yaşındaki çalıştırıcı ile bizzat bir görüşme yapacağının altı çizildi ve isteklerini makul bulması halinde sözleşmenin hemen imzalanacağı kaydedildi.
Haberde, tarafların bugün bir görüşme yapacağı detayına da yer verildi. Kariyerinde Hırvatistan Milli takımı'nın yanı sıra Bundesliga ekipleri Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih'i çalıştıran Niko Kovac'la Beşiktaş'ın da ilgilendiği ve 1.5 yıllık bir teklif yaptığı ilere sürülmüştü.
LÖW İKNA EDİLEMEDİ
En güçlü aday olan Joachim Löw konusunda ise henüz bir gelişme yaşanmadı. Başkan Ali Koç'un Alman teknik adamla online bir görüşme gerçekleştirdiği ancak tecrübeli teknik adamın hala ikna edilemediği gelen haberler arasında.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı