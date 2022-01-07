Fenerbahçe’de rota değişti! Listede Niko Kovac öne geçti...

Fenerbahçe'de uzun süredir boş kalan teknik direktörlük koltuğu için pek çok aday gündeme gelirken halen bir isimle anlaşılamaması taraftarı iyice rahatsız etti. Pazartesi günü ligin ikinci devresi için santra yapacak olan sarılacivertlilerde o günkü maçta bile takımın başında kimin olacağı belli değil.