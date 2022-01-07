07 Ocak 2022, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de rota değişti! Listede Niko Kovac öne geçti...

Fenerbahçe'de uzun süredir belirsizliğini koruyan teknik direktör konusunda flaş adaylar ortaya çıkmaya başladı. Sarı-lacivertlile son olarak Monaco'da çalışan ve yollarını ayıran Hırvat teknik adam Niko Kovac ile masaya oturmayı planlıyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe’de rota değişti! Listede Niko Kovac öne geçti...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.01.2022

Fenerbahçe'de uzun süredir boş kalan teknik direktörlük koltuğu için pek çok aday gündeme gelirken halen bir isimle anlaşılamaması taraftarı iyice rahatsız etti. Pazartesi günü ligin ikinci devresi için santra yapacak olan sarılacivertlilerde o günkü maçta bile takımın başında kimin olacağı belli değil.

Fenerbahçe’de rota değişti! Listede Niko Kovac öne geçti...

Bu tablo içinde artık bir an önce hoca krizini çözmek isteyen yönetimde bir isim daha listeye girdi. Hırvat basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Monaco ile yolları ayıran Niko Kovac'ın Fenerbahçe'ye gelebileceği belirtildi. Haberde başkan Ali Koç'un 50 yaşındaki çalıştırıcı ile bizzat bir görüşme yapacağının altı çizildi ve isteklerini makul bulması halinde sözleşmenin hemen imzalanacağı kaydedildi.

Fenerbahçe’de rota değişti! Listede Niko Kovac öne geçti...

Haberde, tarafların bugün bir görüşme yapacağı detayına da yer verildi. Kariyerinde Hırvatistan Milli takımı'nın yanı sıra Bundesliga ekipleri Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih'i çalıştıran Niko Kovac'la Beşiktaş'ın da ilgilendiği ve 1.5 yıllık bir teklif yaptığı ilere sürülmüştü.

Fenerbahçe’de rota değişti! Listede Niko Kovac öne geçti...

LÖW İKNA EDİLEMEDİ
En güçlü aday olan Joachim Löw konusunda ise henüz bir gelişme yaşanmadı. Başkan Ali Koç'un Alman teknik adamla online bir görüşme gerçekleştirdiği ancak tecrübeli teknik adamın hala ikna edilemediği gelen haberler arasında.

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