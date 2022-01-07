FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal sessizliğini bozdu! Fenerbahçe...

"HERHANGİ BİR TEKLİF ALMADIM"

Konuyla ilgili olarak İsmail Kartal sessizliğini bozdu. Fenerbahçe'den herhangi bir teklif gelip gelmediğiyle ilgili soruya Kartal, 'Herhangi bir teklif almadım ben de gelişmeleri basından takip ediyorum' cevabını verdi.

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