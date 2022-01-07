07 Ocak 2022, Cuma

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal sessizliğini bozdu! Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezon başında teknik direktörlük görevine getirdiği Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni hocanın kim olacağı merak konusu oldu. Adı Joachim Löw, Slaven Bilic ve Okan Buruk gibi birçok isimle anılan sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimlerden biri de İsmail Kartal olmuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal sessizliğini bozdu! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.01.2022

Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de yeni teknik adamın kim olacağı merak ediliyor. Milliyet'in haberine göre; Pereira sonrası sarı-lacivertli kulübün teknik direktör adaylarından biri olan İsmail Kartal sessizliğini bozdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal sessizliğini bozdu! Fenerbahçe...

Emre Belözoğlu'nun vedasından sonra Vitor Pereira 2 Temmuz 2021'de imzaladı. Vitor Pereira ise 20 Aralık 2021'de ayrıldı ve 1 Ocak 2022 itibariyle Fenerbahçe'nin hocası belli değil. Sarı-lacivertlilerde 10 Ocak Pazartesi günü ligde oynanacak Adana Demirspor maçına kadar bir teknik direktör belirlenmesi amaçlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal sessizliğini bozdu! Fenerbahçe...

Geçici olarak göreve getirilen Zeki Murat Göle yönetiminde iki maça çıkan Fenerbahçe 4 puan topladı. Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi. Göle yönetimindeki Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Afjet Afyonspor'u uzatmalarda 2-0 mağlup ederek tur atladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal sessizliğini bozdu! Fenerbahçe...

Vitor Pereira ile ayrılığın üzerinden 17 gün geçerken gündeme birçok isim geldi. Özellikle Slaven Bilic, Joachim Löw ve İsmail Kartal'ın isimleri ön plana çıkmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal sessizliğini bozdu! Fenerbahçe...

"HERHANGİ BİR TEKLİF ALMADIM"

Konuyla ilgili olarak İsmail Kartal sessizliğini bozdu. Fenerbahçe'den herhangi bir teklif gelip gelmediğiyle ilgili soruya Kartal, 'Herhangi bir teklif almadım ben de gelişmeleri basından takip ediyorum' cevabını verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe’de rota değişti! Listede Niko Kovac öne geçti... Fenerbahçe'de rota değişti! Listede Niko Kovac öne geçti...
Fenerbahçe’de gözler Löw’de! İşte önerilen yıllık ücret... Fenerbahçe'de gözler Löw'de! İşte önerilen yıllık ücret...
F.Bahçe’de büyük isyan! 349 gün boyunca... F.Bahçe'de büyük isyan! 349 gün boyunca...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör