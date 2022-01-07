FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal sessizliğini bozdu! Fenerbahçe...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezon başında teknik direktörlük görevine getirdiği Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni hocanın kim olacağı merak konusu oldu. Adı Joachim Löw, Slaven Bilic ve Okan Buruk gibi birçok isimle anılan sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimlerden biri de İsmail Kartal olmuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de yeni teknik adamın kim olacağı merak ediliyor. Milliyet'in haberine göre; Pereira sonrası sarı-lacivertli kulübün teknik direktör adaylarından biri olan İsmail Kartal sessizliğini bozdu.
Emre Belözoğlu'nun vedasından sonra Vitor Pereira 2 Temmuz 2021'de imzaladı. Vitor Pereira ise 20 Aralık 2021'de ayrıldı ve 1 Ocak 2022 itibariyle Fenerbahçe'nin hocası belli değil. Sarı-lacivertlilerde 10 Ocak Pazartesi günü ligde oynanacak Adana Demirspor maçına kadar bir teknik direktör belirlenmesi amaçlanıyor.
Geçici olarak göreve getirilen Zeki Murat Göle yönetiminde iki maça çıkan Fenerbahçe 4 puan topladı. Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi. Göle yönetimindeki Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Afjet Afyonspor'u uzatmalarda 2-0 mağlup ederek tur atladı.
Vitor Pereira ile ayrılığın üzerinden 17 gün geçerken gündeme birçok isim geldi. Özellikle Slaven Bilic, Joachim Löw ve İsmail Kartal'ın isimleri ön plana çıkmıştı.
"HERHANGİ BİR TEKLİF ALMADIM"
Konuyla ilgili olarak İsmail Kartal sessizliğini bozdu. Fenerbahçe'den herhangi bir teklif gelip gelmediğiyle ilgili soruya Kartal, 'Herhangi bir teklif almadım ben de gelişmeleri basından takip ediyorum' cevabını verdi.
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