07 Ocak 2022, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de gözler Löw'de! İşte önerilen yıllık ücret...

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda Joachim Löw için geri sayıma geçerken Alman hocanın şartları bitmek bilmiyor. Sarı-lacivertliler son olarak Löw'e önerdiği 5 milyon Euro'luk teklifini 6 milyon Euro'ya çıkartırken Alman futbol adamı, yönetimin çalıştığı menajerlik şirketini by pass edebilir. Bu da görüşmelerde büyük bir sorun olarak göze çarpıyor. İşte son detaylar...

Fenerbahçe’de gözler Löw’de! İşte önerilen yıllık ücret...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.01.2022

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasındaki ilk isim olan Joachim Löw ile yapılan görüşmelerde henüz somut bir adım atılamadı. Sabah'ın derlediği habere göre Başkan Ali Koç, Alman hocaya ilk yaptığı yıllık 5 milyon Euro'luk teklifi 6 milyon Euro'ya yükselterek yeni bir hamlede bulundu. Löw'ün en önemli isteklerinden biri olan ekibiyle göreve gelmesine de onay verildi. Ayrıca Löw'ün yakın çevresiyle de temas kuran Başkan Koç dört bir yandan 61 yaşındaki çalıştırıcıya 'Evet' dedirtmeye çalışıyor.

Fenerbahçe’de gözler Löw’de! İşte önerilen yıllık ücret...

BENİM SCOUT EKİBİM OLACAK

Ancak Löw'ün de Fenerbahçe'den önemli istekleri var. Alman teknik adam, futbolu A'dan Z'ye, U11'den A takıma kadar full teslim istiyor. Ayrıca deneyimli hoca kendi scout ekibini de getirmeyi şart koştu. Transfer de önemli şartlardan biri ama Löw büyük bir değişim yanlısı değil ve 5-6 nokta isim ile takımın istenilen seviyeye ulaşacağına inanıyor. Ancak burada büyük bir yol ayrımı var çünkü Alman futbol adamı, yönetimin çalıştığı menajerlik şirketini by pass edebilir. Bu da görüşmelerde büyük bir sorun olarak göze çarpıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe’de rota değişti! Listede Niko Kovac öne geçti... Fenerbahçe'de rota değişti! Listede Niko Kovac öne geçti...
F.Bahçe’de büyük isyan! 349 gün boyunca... F.Bahçe'de büyük isyan! 349 gün boyunca...
Sinan Gümüş paylaşılamıyor! 5 talip birden! Sinan Gümüş paylaşılamıyor! 5 talip birden!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör