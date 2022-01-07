Fenerbahçe’de büyük isyan! Ali Koç’ın hocasız 349. günü...

Fenerbahçe'de hoca sorunu bir türlü son bulmuyor... Takvim'in derlediği habere göre sarı-lacivertliler'de Vitor Pereira'nın görevinden ayrılmasından sonra Ali Koç, Joachim Löw, Jorge Jesus ve Slaven Bilic gibi isimlerle anlaşma zemini aradı. Ama hiçbiriyle orta yolu bulamadı. Taraftar da uzun süren bekleyiş sonrası adeta çıldırdı. Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında pazartesi günü Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de büyük bir kriz yaşanıyor.



