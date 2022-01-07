Fenerbahçe'de büyük isyan! Ali Koç'ın hocasız 349. günü...
Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde gündemde Joachim Löw, Jorge Jesus ve Slaven Bilic gibi isimler yer alsa bile bir türlü netleşmeyen durum taraftarı çilden çıkardı. Fenerbahçe'de bir diğer ilginç detay ise Ali Koç'un başkanlığa geldiği günden bu yana 349 günü hocasız geçirdiği ortaya çıktı. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'de hoca sorunu bir türlü son bulmuyor... Takvim'in derlediği habere göre sarı-lacivertliler'de Vitor Pereira'nın görevinden ayrılmasından sonra Ali Koç, Joachim Löw, Jorge Jesus ve Slaven Bilic gibi isimlerle anlaşma zemini aradı. Ama hiçbiriyle orta yolu bulamadı. Taraftar da uzun süren bekleyiş sonrası adeta çıldırdı. Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında pazartesi günü Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de büyük bir kriz yaşanıyor.
Pereira döneminin sona ermesinin ardından geçici olarak takımın başına geçen Zeki Göle de Adana Demirspor maçında takımın başında olamayacak. Kurallara göre pro lisansı olmayan teknik adamlar maksimum 2 hafta süreyle görev yapabiliyor. A lisansı olan Zeki Göle'nin pro lisansını haziran ayında alması bekleniyor. Bu nedenle Adana Demirspor maçında Fenerbahçe kulübesinde kimin oturacağı büyük bir soru işareti.
Eğer pazartesi gününe kadar Başkan Ali Koç'un teknik adam krizine son vermemesi durumunda Tahir Karapınar'ın Adana Demirspor maçında kulübede olması bekleniyor. Fenerbahçeli taraftarlar yaşanan bu büyük belirsizlik ve kaos ortamı nedeniyle Başkan Ali Koç'a sosyal medyada çok büyük tepki gösteriyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı