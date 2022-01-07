07 Ocak 2022, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de büyük isyan! Ali Koç'ın hocasız 349. günü...

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde gündemde Joachim Löw, Jorge Jesus ve Slaven Bilic gibi isimler yer alsa bile bir türlü netleşmeyen durum taraftarı çilden çıkardı. Fenerbahçe'de bir diğer ilginç detay ise Ali Koç'un başkanlığa geldiği günden bu yana 349 günü hocasız geçirdiği ortaya çıktı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe’de büyük isyan! Ali Koç’ın hocasız 349. günü...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.01.2022

Fenerbahçe'de hoca sorunu bir türlü son bulmuyor... Takvim'in derlediği habere göre sarı-lacivertliler'de Vitor Pereira'nın görevinden ayrılmasından sonra Ali Koç, Joachim Löw, Jorge Jesus ve Slaven Bilic gibi isimlerle anlaşma zemini aradı. Ama hiçbiriyle orta yolu bulamadı. Taraftar da uzun süren bekleyiş sonrası adeta çıldırdı. Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında pazartesi günü Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de büyük bir kriz yaşanıyor.

Fenerbahçe’de büyük isyan! Ali Koç’ın hocasız 349. günü...

Pereira döneminin sona ermesinin ardından geçici olarak takımın başına geçen Zeki Göle de Adana Demirspor maçında takımın başında olamayacak. Kurallara göre pro lisansı olmayan teknik adamlar maksimum 2 hafta süreyle görev yapabiliyor. A lisansı olan Zeki Göle'nin pro lisansını haziran ayında alması bekleniyor. Bu nedenle Adana Demirspor maçında Fenerbahçe kulübesinde kimin oturacağı büyük bir soru işareti.

Fenerbahçe’de büyük isyan! Ali Koç’ın hocasız 349. günü...

Eğer pazartesi gününe kadar Başkan Ali Koç'un teknik adam krizine son vermemesi durumunda Tahir Karapınar'ın Adana Demirspor maçında kulübede olması bekleniyor. Fenerbahçeli taraftarlar yaşanan bu büyük belirsizlik ve kaos ortamı nedeniyle Başkan Ali Koç'a sosyal medyada çok büyük tepki gösteriyor.

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