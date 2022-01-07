07 Ocak 2022, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı mesaisi

Fenerbahçe’de Adana Demirspor maçı mesaisi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.01.2022

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında pazartesi günü Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü. (FB spor haberi)

Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Mergim Berisha ve Altay Bayındır günü bireysel çalışmalarla tamamladı.

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