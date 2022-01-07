Tahkim Kurulu Fenerbahçe ve Beşiktaş'a verilen para cezasını onadı!

TFF Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fenerbahçe'ye verilen 48 bin TL ve Beşiktaş'a verilen 182 bin TL para cezasını onadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fenerbahçe'ye verilen 48 bin TL ve Beşiktaş'a verilen 182 bin TL para cezasını onadı.



Tahkim Kurulu'nda alınan kararlar şöyle:



"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 23.12.2021 tarih ve E.2021-2022/502 - K.2021-2022/598 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İhtar Cezası ile cezalandırılmasında ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Üst Tribün F, G, Maraton Alt Tribün E, D, Spor Toto Tribün D, E, F, Migros Tribün K, L, M, N blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi uyarınca 48.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Göztepe Futbol Yatırımları A.Ş.'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 30.12.2021 tarih E.2021-2022/532 - K.2021-2022/633 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Göztepe Futbol Yatırımları A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi uyarınca 32.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Doğu Tribünü 212 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.12.2021 tarih E.2021-2022/521 - K.2021-2022/618 sayılı kararına karşı para cezaları yönünden yapılan itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/2. maddesi uyarınca 150.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi uyarınca 32.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."

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