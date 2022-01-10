10 Ocak 2022, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Flaş transfer iddiası! Hull City Allahyar Sayyadmanesh ve Miha Zajc ile anlaştı

Hull City F.Bahçe’nin 2 yıldızı ile anlaştı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.01.2022

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı lacivertliler için bir yandan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncuları Allahyar Sayyadmanesh ile Miha Zajc'ın Hull City ile anlaştığı ifade edildi. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Championship ekibi Hull City'nin, Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh ve Miha Zajc'ı kadrosuna kattığı iddia edildi. Fotomaç'ın haberine göre; resmi bir açıklama henüz yok. Kiralık gittiği Zorya'dan geri dönen Allahyar ile Anderlecht de ilgileniyordu. İranlı forvet, Ukrayna'da bu sezon 24 maçta, 9 gol, 4 asistle oynadı. Zajc ise ilk yarıda 22 maçta 3 gol kaydetti.

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