FENERBAHÇE HABERLERİ - Corona virüsüne yakalanmıştı! Aziz Yıldırım'ın son durumu belli oldu
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı ve tedbir amaçlı hastaneye yatırıldığı öne sürülmüştü. Süreci hafif atlattığı öğrenilen Yıldırım'ın corona virüsünü atlattığı ve hastaneden taburcu olduğu öğrenildi. (FB spor haberi)
Corona virüsüne yakalanan ve tedbir amaçlı hastanede olan Aziz Yıldırım'ın son yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığı ve bugün hastaneden ayrılarak evine geçtiği açıklandı.
Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden bilgilendirme yapan Mosturoğlu, corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle tedbir amaçlı hastanede olan Aziz Yıldırım'ın son testinin negatif çıktığını ve bugün hastaneden ayrılarak evine geçtiğini belirtti. Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın bugün itibarıyla rutin çalışma programına döneceğini kaydetti.
Sayın Aziz Yıldırım'ın dün yapılan testi negatif çıkmış ve tedbir amaçlı yatmış olduğu hastaneden ayrılarak evine geçmiştir. Bugün itibariyle rutin çalışma programıma dönecektir.— M.Şekip Mosturoğlu (@SntMSM) January 7, 2022
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı