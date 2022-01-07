FENERBAHÇE HABERLERİ - Corona virüsüne yakalanmıştı! Aziz Yıldırım'ın son durumu belli oldu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı ve tedbir amaçlı hastaneye yatırıldığı öne sürülmüştü. Süreci hafif atlattığı öğrenilen Yıldırım'ın corona virüsünü atlattığı ve hastaneden taburcu olduğu öğrenildi. (FB spor haberi)

Corona virüsüne yakalanan ve tedbir amaçlı hastanede olan Aziz Yıldırım'ın son yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığı ve bugün hastaneden ayrılarak evine geçtiği açıklandı.

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden bilgilendirme yapan Mosturoğlu, corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle tedbir amaçlı hastanede olan Aziz Yıldırım'ın son testinin negatif çıktığını ve bugün hastaneden ayrılarak evine geçtiğini belirtti. Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın bugün itibarıyla rutin çalışma programına döneceğini kaydetti.

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