07 Ocak 2022, Cuma
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Fenerbahçe Opet'te bir sporcunun daha Covid-19 testi pozitif çıktı
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda corona virüsü test sonuçlarının ardından 1 sporcunun test sonucu pozitif çıktı. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımının kontrol amaçlı yapılan Kovid-19 testi sonucunda bir sporcunun daha testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet takımımıza bugün kontrol amaçlı yapılan Kovid-19 testi sonucunda, bir sporcumuzun test sonucu daha pozitif sonuçlanmıştır." denildi.
Fenerbahçe Opet'te dün de 2 oyuncunun testi pozitif sonuçlanmıştı.
Açıklamada, 3 sporcunun izolasyon ve tedavi süreçlerinin devam ettiği aktarıldı.
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