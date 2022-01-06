FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İşte Samuel Umtiti’nin Fenerbahçe’yi reddetme sebebi!

"TÜRKİYE HİTAP ETMİYOR"

Fotomac.com.tr'den Görkem Ağğündüz'ün İspanyol basınından derlediği habere göre, Umtiti, takımdan yalnızca kiralık olarak ayrılmayı kabul etti ve Türkiye'nin kendisine hitap etmediğini düşünüyor. Benfica'ya transfer olma fikri ise Fransız yıldızı memnun etti.

Transfer sezon başında da gündeme gelmişti ancak Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde rakibi olabilecek bir takıma Umtiti'yi göndermek istememişti.

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