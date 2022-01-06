06 Ocak 2022, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İşte Samuel Umtiti'nin Fenerbahçe'yi reddetme sebebi!

Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler, takımdan ayrılacağı konuşulan Attila Szalai'nin yerine Barcelona'nın yıldız savunmacısı Samuel Umtiti'yi gündemine almıştı. Ancak İspanyol devinden ayrılmayı uzun uğraşlar sonucu kabul eden Fransız oyuncu, yine de Kanarya'yı reddetti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İşte Samuel Umtiti’nin Fenerbahçe’yi reddetme sebebi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.01.2022

Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Barcelona'dan Samuel Umtiti'yi gündemine almıştı. Barcelona'dan ayrılmak istemeyen Fransız yıldız, yöneticiler tarafından ikna edilse de Fenerbahçe yerine Benfica'ya gidebileceğini belirtti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İşte Samuel Umtiti’nin Fenerbahçe’yi reddetme sebebi!

"TÜRKİYE HİTAP ETMİYOR"

Fotomac.com.tr'den Görkem Ağğündüz'ün İspanyol basınından derlediği habere göre, Umtiti, takımdan yalnızca kiralık olarak ayrılmayı kabul etti ve Türkiye'nin kendisine hitap etmediğini düşünüyor. Benfica'ya transfer olma fikri ise Fransız yıldızı memnun etti.

Transfer sezon başında da gündeme gelmişti ancak Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde rakibi olabilecek bir takıma Umtiti'yi göndermek istememişti.

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