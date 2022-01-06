FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Sinan Gümüş'e 5 talip birden!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün talipleri artıyor. Emre Belözoğlu’nun çalıştırdığı Başakşehir’in yanı sıra Alanyaspor, Antalyaspor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor'un 27 yaşındaki futbolcuyı transfer etmek istediği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Pereira, Sinan'ı sezon başında kadro dışı bırakmıştı. Gurbetçi futbolcu, yaz transfer döneminde gelen teklifleri geri çevirince Ali Koç'u fazlasıyla kızdırmıştı. İlk yarıyı takımdan ayrı bireysel çalışmalarla geçiren 27 yaşındaki hücum oyuncusu için ara transfer döneminde yine birçok takım devreye girdi.
Fanatik'in haberine göre, Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'in yanı sıra Alanyaspor , Antalyaspor, Göztepe ve Yeni Malatya'nın Sinan Gümüş'ü transfer etmek istedikleri öğrenildi. Fenerbahçe ile 1.5 sezon daha sözleşmesi olan Sinan'ın bu kez tekliflerden birini değerlendirmesi bekleniyor.
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