Kayserisporlu Mame Thiam Fenerbahçeli yıldızları geçti!
Sezon başında Fenerbahçe'den Süper Lig takımlarından Kayserispor'a transfer olan Mame Thiam, Sivasspor maçında da gollerine devam ederek toplamda 13 gole katkı yaptı. Sarı lacivertlilerde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 34 maçta görev alan ve toplamda 8 gol, 4 asistlik katkı yapan Thiam, bu istatistiğini Kayserispor formasıyla 16 maçta geçti. Thiam ayrıca istatistikleriyle Fenerbahçeli yıldızları da geride bıraktı.
Sarı lacivertli takımdan sezon başında 1. 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Kayserispor'a transfer olan Senegalli golcü, performansıyla parmak ısırttırıyor.
KAYSERİSPOR'DA PARLIYOR
Fenerbahçe 'de 1 sezon oynayabilen ve Süper Lig'de 6 gol, 4 asistle beklentilerin uzağında kalan Thiam, Kayserispor ile adeta parlıyor.
16 MAÇTA FENERBAHÇE'DEKİ İSTATİSTİKLERİNİ GERİDE BIRAKTI
Sarı lacivertlilerde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 34 maçta görev alan ve toplamda 8 gol, 4 asistlik katkı yapan Thiam, bu istatistiğini Kayserispor formasıyla 16 maçta geçti.
9. GOL SİVASSPOR AĞLARINA
Süper Lig'in 2021-22 sezonunda Yukatel Kayserispor formasıyla 16. maçına Sivasspor karşısında çıkan 29 yaşındaki golcü, 9. golünü Yiğidolar'ın ağlarına bıraktı.
TOPLAMDA 13 GOLE KATKI YAPTI
Anadolu ekibiyle 9 gole ulaşan Thiam, 4 de asist yaparak toplamda 13 gole katkı yaptı.
FENERBAHÇELİ GOLCÜLERİ GEÇTİ
Sezon başında Mame Thiam'la yollarını ayırdıktan sonra 3 golcü yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçe, bu oyunculardan yeterli verimi alamadı.
Sarı lacivertlilerin Süper Lig'de bu sezonki en golcü ismi 7 golle yıldız orta sahası Mesut Özil olurken Serdar Dursun 5 gol, Mergim Berisha 3 gol ve Diego Rossi ise 2 golde kaldı.
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