Fenerbahçe'de Mesut Özil belirsizliği! Antrenmanlara çıkamadı...
Fenerbahçe'de ilk yarının öne çıkan ismi olan Mesut Özil konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu sakatlığı sebebiyle henüz antrenmana çıkamadı. Sarı-lacivertlilerin ligin ikinci yarısının ilk maçında Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. İşte Mesut Özil'un son durumu hakkındaki son detaylar... (FB spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak Fenerbahçe'de Mesut Özil endişesi yaşanıyor.
Yıldız futbolcunun adalesindeki ağrılar nedeniyle takımla antrenman yapamadığı belirtildi. Mesut, tedavisinin yanı sıra kendisi için hazırlanan özel idman programını uygulamaya başladı.
Sağlık ekibi, tecrübeli orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor. Mesut'un pazartesi günkü Adana Demir maçında sahada olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.
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