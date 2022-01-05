05 Ocak 2022, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mesut Özil belirsizliği! Antrenmanlara çıkamadı...

Fenerbahçe'de ilk yarının öne çıkan ismi olan Mesut Özil konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu sakatlığı sebebiyle henüz antrenmana çıkamadı. Sarı-lacivertlilerin ligin ikinci yarısının ilk maçında Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. İşte Mesut Özil'un son durumu hakkındaki son detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe’de Mesut Özil belirsizliği! Antrenmanlara çıkamadı...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 Giriş Tarihi: 05.01.2022

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak Fenerbahçe'de Mesut Özil endişesi yaşanıyor.

Fenerbahçe’de Mesut Özil belirsizliği! Antrenmanlara çıkamadı...

Yıldız futbolcunun adalesindeki ağrılar nedeniyle takımla antrenman yapamadığı belirtildi. Mesut, tedavisinin yanı sıra kendisi için hazırlanan özel idman programını uygulamaya başladı.

Fenerbahçe’de Mesut Özil belirsizliği! Antrenmanlara çıkamadı...

Sağlık ekibi, tecrübeli orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor. Mesut'un pazartesi günkü Adana Demir maçında sahada olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Ada’da umduğunu bulamadı! Ozan F.Bahçe’ye geri dönüyor Ada'da umduğunu bulamadı! Ozan F.Bahçe'ye geri dönüyor
F.Bahçe’de dev operasyon! 5 futbolcu... F.Bahçe'de dev operasyon! 5 futbolcu...
F.Bahçe’de hoca belirsizliği! Löw, Jesus ve Kartal... F.Bahçe'de hoca belirsizliği! Löw, Jesus ve Kartal...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör