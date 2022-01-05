FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de dev operasyon 5 futbolcu...

SOSA: Yine maaşı yüksek olduğu için radara takılan isimlerden. Bunun yanında çok sık sakatlanması ve performansının düşük olması problem... Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ocakta kontrattan çıkmak için yoğun çaba var. 36 yaşındaki orta saha 16 resmi maçta 951 dakika forma giyip, 1 asist yaptı.