05 Ocak 2022, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de dev operasyon 5 futbolcu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Teknik direktör Vitor Pereira'nın ayrılmasının ardından hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna takviye yapmak için ilk olarak elindeki oyuncuları satması gereken sarı-lacivertliler, rotasyondaki futbolculardan gönderebildiği kadar gönderip takımı güçlendirme planını devreye sokacak. İşte Sabah'ın haberine göre, ayrılması gündemde olan 5 isim... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de dev operasyon 5 futbolcu...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.01.2022

TISSERAND: Kulüp genel olarak performansından memnun. Ancak takımın en yüksek maaş alan 3-4 futbolcusundan biri olması nedeniyle listede. Almanya'dan talipleri olduğu konuşuluyor. 29 yaşındaki stoper bu sezon 18 resmi maçta 1402 dakika görev yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de dev operasyon 5 futbolcu...

GUSTAVO: Eski performansından uzaklığı ve en yüksek maaş alan isim olması nedeniyle gönderilmek isteniyor. Maaşı yıllık 4 milyon Euro'yu buluyor. Ülkesi Brezilya'da bazı kulüplerle görüşmeleri devam ediyor. 34 yaşındaki ön libero 19 resmi maçta 1 gol-1 asist üretti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de dev operasyon 5 futbolcu...

SOSA: Yine maaşı yüksek olduğu için radara takılan isimlerden. Bunun yanında çok sık sakatlanması ve performansının düşük olması problem... Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ocakta kontrattan çıkmak için yoğun çaba var. 36 yaşındaki orta saha 16 resmi maçta 951 dakika forma giyip, 1 asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de dev operasyon 5 futbolcu...

MEYER: Performansı Fenerbahçe seviyesinde görülmüyor. Kontenjanın boşalması için feda edilebilir. Yeni gelecek hocanın kararı belirleyici olacak ancak ayrılma ihtimali hayli yüksek. 26 yaşındaki orta saha 10 maçta 414 dakika oynarken 1 golü Avrupa'da attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de dev operasyon 5 futbolcu...

ROSSI: Bulunduğu bölgedeki kalabalık nedeniyle kulübeye oturdu. Kiralık ve sezon sonunda ayrılacak. Yine kontenjan doluluğu nedeniyle feda edilmesi muhtemel. 21 resmi maçta 1101 dakika oynadı. 2 gol-5 asisti var.

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