Fenerbahçe'de hoca belirsizliği! Listede 3 yabancı 3 yerli aday var...
Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk yarısının sona ermesinin ardından gözler yeni teknik direktörün hangi isim olacağına çevrildi. Lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalan sarı-lacivertlilerde listede 3 yabancı, 3 yerli isim var. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son detaylar...
Fenerbahçe'de en ciddi teknik direktör adayı olarak gözüken Slaven Bilic suskunluğunu bozdu. Fotomaç'ın derlediği habere göre Çin basınına açıklamalarda bulunan Hırvat teknik adam, "Ben bir profesyonelim. Şu an sahip olduğum işime, görev yaptığım takımıma ve mücadele ettiğim lige saygı duyuyorum" dedi. Fenerbahçe ile ilgili iddialar içinse, "Ben tüm enerjimle takımımın maçlarına odaklandım. İnternette okuduğunuz haberler şu anda dedikodudan ibaret" ifadelerini kullandı. 53 yaşındaki Bilic'in, Beijing Guoan ile Aralık 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.
BUNDESLIGA'YA GERİ DÖNECEK
Yönetimin teklif götürdüğü diğer isim Joachim Löw'den hala yanıt bekleniyor. Alman basını ise 61 yaşındaki çalıştırıcının RB Leipzig veya Hertha Berlin'den birinin yolunu tutabileceğini yazdı. Bild'deki habere göre Leipzig, kısa süre önce takımın başına getirdiği Tedesco'nun performansından memnun kalmazsa Löw'ü öncelikli aday olarak belirledi. Tayfun Korkut ile sezon sonuna kadar anlaşması olan Hertha Berlin'in de yeni sezon için 61 yaşındaki Alman hocaya imza attırabileceği ifade edildi.
KARTAL YEDEKTE
Hoca arayışlarını sürdüren başkan Ali Koç'un aranan nitelikte bir yabancı hoca ile anlaşılamaması durumunda yerli isim getirmesi bekleniyor. Bu seçenekte İsmail Kartal'ın adı öne çıkmış durumda. Diğer adaylar ise Aykut Kocaman ve Ersun Yanal ancak bu ikiliye yönetimdeki bazı isimler sıcak bakmıyor.
ALEX FORMULÜ
Camianın efsanesi Alex de Souza'nın göreve getirilmesi de masada... Brezilyalı yıldızın, tecrübeli bir teknik adam ile birlikte teknik heyette yer almasının taraftarın da desteğini alacağı için bu formüle de sıcak bakılıyor. Ancak Sao Paulo U20 Takımı'nın başında olan Alex'in kariyer planlamasında şu an için böyle bir sorumluluğun altına girmeyi erken bulduğu ifade ediliyor.
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