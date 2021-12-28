Fenerbahçe’de hoca belirsizliği! Listede 3 yabancı 3 yerli aday var...

Fenerbahçe'de en ciddi teknik direktör adayı olarak gözüken Slaven Bilic suskunluğunu bozdu. Fotomaç'ın derlediği habere göre Çin basınına açıklamalarda bulunan Hırvat teknik adam, "Ben bir profesyonelim. Şu an sahip olduğum işime, görev yaptığım takımıma ve mücadele ettiğim lige saygı duyuyorum" dedi. Fenerbahçe ile ilgili iddialar içinse, "Ben tüm enerjimle takımımın maçlarına odaklandım. İnternette okuduğunuz haberler şu anda dedikodudan ibaret" ifadelerini kullandı. 53 yaşındaki Bilic'in, Beijing Guoan ile Aralık 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.