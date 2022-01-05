FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği! Joachim Löw, Jorge Jesus ve İsmail Kartal...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezon başında 2015/2016 sezonunda da takımı çalıştıran Vitor Pereira'yı takımın başına getiren ancak ilk yarı sona ermeden Portekizli teknik adamla yollarını ayıran Fenerbahçe'de gündemde birçok isim olmasına rağmen hoca belirsizliği devam ediyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli kulüpte Başkan Ali Koç'un en çok eleştirildiği nokta teknik direktör konusunda bir istikrar yakalanamaması. Koç döneminde neredeyse 1 yıl boyunca takım hocasız kaldı.
Vitor Pereira ile yollar ayrıldıktan sonra da Joachim Löw, İsmail Kartal, Jorge Jesus, Okan Buruk ve daha birçok isim gündeme gelmesine rağmen henüz bir teknik adamla anlaşma sağlanamadı. Bu durum futbol takımının işleyişini de ciddi biçimde etkiliyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Kanarya'da yapılacak yeni transferlerden, takımda kalacak-gidecek isimlere kadar her şey yeni teknik adamı bekliyor. Löw ve Jesus gibi sürekli bir teknik direktör ile mi anlaşılacağı yoksa İsmail Kartal gibi bir geçiş hocası ile yola devam edileceği de belirsiz. Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada Başkan Ali Koç'u en çok bu konuda eleştiriyor ve bir an önce çözülmesini bekliyor.
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