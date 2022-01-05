FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de teknik direktör belirsizliği! Joachim Löw, Jorge Jesus ve İsmail Kartal...

Fotomaç'ın haberine göre; Kanarya'da yapılacak yeni transferlerden, takımda kalacak-gidecek isimlere kadar her şey yeni teknik adamı bekliyor. Löw ve Jesus gibi sürekli bir teknik direktör ile mi anlaşılacağı yoksa İsmail Kartal gibi bir geçiş hocası ile yola devam edileceği de belirsiz. Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada Başkan Ali Koç'u en çok bu konuda eleştiriyor ve bir an önce çözülmesini bekliyor.

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