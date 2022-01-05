05 Ocak 2022, Çarşamba

FENERBAHÇE

Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahçe'den haber bekliyor

Allahyar haber bekliyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.01.2022

Zorya'dan sarı-lacivertlilere dönen Allahyar Sayyadmanesh'in durumu belirsiz. Sağlık kontrollerinden geçip takıma katılmak için hazırlanan İranlı oyuncu için şimdiden 3 teklif geldi.

Zorya'dan sarı-lacivertlilere dönen Allahyar Sayyadmanesh'in durumu belirsiz. Sağlık kontrollerinden geçip takıma katılmak için hazırlanan İranlı oyuncu için şimdiden 3 teklif geldi. Ancak hali hazırda forvet arayan Kanarya'nın nasıl bir karar alacağı muamma. Allahyar konusunda karar yeni hocaya bırakılacak.
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