27 Aralık 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko-Büyükçekmece Basketbol karşılaşması ertelendi!

F.Bahçe’nin maçı ertelendi! İşte o açıklama...
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 Giriş Tarihi: 27.12.2021

ING Basketbol Ligi'nin 15. haftasında 2 Ocak tarihinde oynanacak olan Fenerbahçe Beko-Büyükçekmece Basketbol karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, rakibin en az 6 sporcusu için karantina uygulaması başlatılmış olması nedeniyle maçın ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

Fenerbahçe Beko ile Büyükçekmece Basketbol arasında 2 Ocak 2022'de oynanması planlanan müsabaka ileri bir tarihe ertelendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci hafta mücadalesinde Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece Basketbol'u 2 Ocak 2022'de konuk edecekti. Büyükçekmece Basketbol'da 6 oyuncunun koronavirüs salgını sebibiyle karantina olmasından dolayı maçın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada, "2 Ocak tarihinde oynanması planlanan Büyükçekmece Basketbol maçımız, rakibimizin en az 6 sporcusu için karantina uygulaması başlatılmış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Büyükçekmece Basketbol ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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