05 Ocak 2022, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya teklifi kabul etti

Muhammed Gümüşkaya teklifi kabul etti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.01.2022

Vitor Pereira'nın sezon başında parlattığı genç oyuncuların başında gelen Muhammed Gümüşkaya yuvada kaldı. 21 yaşındaki yetenekli futbolcuyla 4,5 yıllık yeni kontrat imzalanacak.

Vitor Pereira'nın sezon başında parlattığı genç oyuncuların başında gelen Muhammed Gümüşkaya yuvada kaldı. 21 yaşındaki yetenekli futbolcuyla 4,5 yıllık yeni kontrat imzalanacak. Mesut Özil kendisi gibi sol ayağını raket gibi kullanan genç takım arkadaşıyla yakından ilgileniyor.
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