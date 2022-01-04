FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe’den Michael Olunga harekatı! Teklif...

Ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü katacak olan Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile ilgileniyordu. Eski golcüsünü Lazio'dan geri kiralamak için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. fotomac.com.tr'nin dış basından derlediği habere göre; Kanarya, Michael Olunga ile ilgileniyor.