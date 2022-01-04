04 Ocak 2022, Salı

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Michael Olunga harekatı! Teklif...

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 32 puanla 4. sırada kapatan Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler ileri uçtan istediği kadar skor katkısı alamazken, mutlak bir golcü transferi yapmak istiyor. Kanarya, aradığı ismi ise Katar'da buldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer aberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe’den Michael Olunga harekatı! Teklif...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 Giriş Tarihi: 04.01.2022

Ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü katacak olan Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile ilgileniyordu. Eski golcüsünü Lazio'dan geri kiralamak için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. fotomac.com.tr'nin dış basından derlediği habere göre; Kanarya, Michael Olunga ile ilgileniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe’den Michael Olunga harekatı! Teklif...

'Türk devi Fenerbahçe Olunga ile ilgileniyor' başlığıyla verilen haberde, geçtiğimiz yıl 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Katar Ligi takımlarından Al-Duhail'e transfer olan Olunga'nın, ilk sezonunda 19 maçta 26 gol atarak takımının en iyi oyuncusu olduğu vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe’den Michael Olunga harekatı! Teklif...

DEĞERİ 5 MİLYON EURO!

Samatta'yı da elinde bulunduran ve kiralık gönderen Fenerbahçe'nin, Olunga için teklif yapabileceği belirtildi.

27 yaşındaki Kenyalı forvetin 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe’den sürpriz transfer! Eski yıldızı geri dönüyor F.Bahçe'den sürpriz transfer! Eski yıldızı geri dönüyor
Szalai için dudak uçuklatan rakam! Szalai için dudak uçuklatan rakam!
Yeni sözleşmeyi kaptı! 4.5 yıl daha Fenerbahçe’de Yeni sözleşmeyi kaptı! 4.5 yıl daha Fenerbahçe'de
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör