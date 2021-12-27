FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den İrfan Can Kahveci'ye flaş eleştiri! "Fizik olarak..."

Bu yarıda riskleri artırdıkça Fenerbahçe'ye pozisyon zenginliği getiren bir ortam oluştu. Fenerbahçe birçok atağı sonuçlandıramadı. En sonunda Pereira'nın göz göre göre harcadığı Pelkas sonradan oyuna girip takımı rahatlatan golü attı. Sonuçta önemli olan 3 puan kazanıldı. Dün gece takım olarak gayretliydiler. Ama sezon başından beri hem istikrarlı bir kadro sağlanamadığının, hem de olumlu bir oyun düzeni oturmadığının en önemli belgesi dün geceki çok kolay maçta dahi ortaya çıktı. Bakalım ligin ikinci yarısında nasıl bir Fenerbahçe izleyeceğiz.