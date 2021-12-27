FENERBAHÇE HABERLERİ: Ahmet Çakar'dan dikkat çeken tespit! "Sonuç iyi ama takım değil"
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı ve 2-0 galibiyetle ilk devreyi noktaladı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da, bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe kazandı ama Fenerbahçe'de çok şey eksik... Futbolda bir laf vardır, "Takımın böcüğü ölmüş" diye... Diğer bir deyimle havası kaçmış, gazı kaçmış. İlk yarıya bakıyoruz, Malatyaspor ya herro ya merro diyor, mücadele yok, top bir o kalede bir bu kalede. Malatya da Fenerbahçe de 3'er 4'er pozisyon yakaladılar. İşte bunlardan birini Novak gole çevirdi. Malatya ofsayt taktiği yapıyor, Fenerbahçe'nin sol beki Novak, Mert Hakan'dan güzel bir asist alıyor ve düzgün bir vuruşla takımını öne geçiriyor. İkinci yarı Malatya önde basmaya başladı. Hatta Fenerbahçe bir müddet bocaladı da... Çünkü bu dakikalarda gelecek bir Malatya golü sadece puan kaybını değil o dakikaya kadar yönetim istifa diye bağıran taraftarı daha da kötü etkileyebilirdi.
Maçı rahatlatan, oyuna sonradan giren Pelkas oldu. Ceza alanına girdi, topu sağına çekti, köşeye bırakıverdi. Sonuç iyi gibi görünse de takım asla iyi değil. Malatyaspor ise takviye yapmazsa düşmenin bir numaralı adayıdır. Yaşar Kemal Uğurlu için kolay maçtı. Oyuncular iyi niyetli, kasti hareketler yok, dolayısıyla da hakem maçı çok iyi yönetti diyebiliriz. Belki bir iki pozisyonda sarı kartı es geçti ama bu da kabul edilebilir.
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