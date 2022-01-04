FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai için dudak uçuklatan rakam!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen Attila Szalai için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. La Liga ekibi Atletico Madrid'in, Macar stoper için 23 milyon Euro teklif edebileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

İspanyol basını, David García için Osasuna'dan olumsuz cevap alan Atletico Madrid'in gözünü ikinci seçeneği olan Attila Szalai'ye çevirdiğini duyurdu. ElgolDigital'de yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberde, Szalai'nin son aylarda piyasa değerinin patlama yaptığı vurgulanırken; Chelsea, Napoli ve Tottenham gibi büyük takımların durumunu sorduğu ifade edildi. Bu transfer operasyonun bedelinin 23 milyon euro olarak tahmin edildiğini belirten site, savunmada açığı olan Atletico Madrid'in Szalai için bu büyük miktarı teklif etmeye istekli olabileceğini kaydetti.

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