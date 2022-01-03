FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İtalyan devi Roma Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer'in peşinde!
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi devralan ve genel olarak başarılı bir performans sergileyen Berke Özer, Avrupa'dan önemli kulüplerin radarına girmeyi başardı. 21 yaşındaki genç file bekçisi için en ciddi talibin ise Serie A ekibi Roma olduğu ifade edildi. İşte detaylar...
Süper Lig'in ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde bir yandan da kadrodaki oyunculara ilgiler devam ediyor.
Fotomaç'ın Calciomercato.it sitesinden derlediği habere göre; İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın sportif direktörü Tiago Pinto, Fenerbahçe'de forma giyen 2000 doğumlu genç kaleci Berke Özer'i takibe aldı.
Haberin detayında ise şu ifadeler yer aldı:
İtalyan ekibi, 21/2022 sezonu bitmeden önce Berke Özer'e öncelik vermek istiyor. Çünkü, genç yıldız birçok kulübün dikkatini çekecek. Roma, Berke Özer'i transfer ederek Rui Patricio'nun gerisinde ikinci kaleci olarak değerlendirmek istiyor.
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