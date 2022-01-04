FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'da Ferdi Kadıoğlu ile yola devam! İşte sözleşme süresi...
Fenerbahçe'nin başarılı oyuncularından Ferdi Kadıoğlu'nun, son olarak A Milli Takım'ı seçtiği açıklanmıştı. Başarılı kanat oyuncusu sarı lacivertli formayla gösterdiği performansla yeni sözleşmeyi de kaptı. 22 yaşındaki futbolcu 4.5 yıl daha Fenerbahçe için top koşturacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nda mutlu sona ulaştı. Önceki gün TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'u arayarak Türk Milli Takımı'nı tercih ettiğini söyleyen Ferdi Kadıoğlu formasını giydiği Fenerbahçe ile 4.5 yıllık anlaşma sağladı. Takvim'in haberine göre; resmi imzanın birkaç gün içinde gerçekleşeceği de öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Ferdi'ye "Türk Milli Takımı'nı tercih ederek Türk statün devam ederse teklifimiz daha yüksek olur" dediği ve bunun üzerine Ferdi'nin Hamit Altıntop'u aradığı ifade edildi. Hem F.Bahçe hem de Hamit Altıntop Ferdi'nin Türkiye'yi tercih ettiğini dün açıkladı. Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe ile tamamı ilk 11'de 15 Süper Lig maçına çıkmış, 2 gol ve 1 asistlik bir performans ortaya koymuştu.
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