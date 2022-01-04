FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’den Artem Dzyuba atağı! Anlaşma yakın

Fenerbahçe'nin Artem Dzyuba'ya çok karlı bir sözleşme teklif ettiği de dile getirildi. Zenit ile 6 aylık sözleşmesi kalan Dzyuba bu sezon forma giydiği 24 maçta 10 kez fileleri sarstı. 1.96 boyundaki oyuncu 9 tane de asist gerçekleştirdi.