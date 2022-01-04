FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'den Artem Dzyuba atağı! Anlaşma yakın
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı Vedat Muriqi ve Luuk de Jong gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerin, Zenit forması giyen Rus golcü Artem Dzyuba ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Kadrosuna iyi bir golcü katmak isteyen ve Vedat Muriqi+Luuk de Jong ile ilgilenen Fenerbahçe için Rusya'da bomba bir iddia geldi. Sarı-lacivertli takımın, Zenit'te forma giyen Artem Dzyuba'yı renklerine bağlamak üzere olduğu bildirildi.
Football_rus adlı sitede yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberde, 33 yaşındaki Dzyuba'nın artık Rusya'dan ayrılmak istediği dile getirilirken, taliplilerinden birinin de Fenerbahçe olduğu kaydedildi. Tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi.
ÇOK KARLI BİR TEKLİF ALDI
2018'den bu yana Zenit'te forma giyen Dzyuba'nın yeni bir heyecan istediği ayrıca Fenerbahçe'de kendini tekrar kanıtlayıp Rus Milli Takımı'nın teknik direktörü Valeriy Karpin'den formasını geri almayı hedeflediği kaydedildi.
Fenerbahçe'nin Artem Dzyuba'ya çok karlı bir sözleşme teklif ettiği de dile getirildi. Zenit ile 6 aylık sözleşmesi kalan Dzyuba bu sezon forma giydiği 24 maçta 10 kez fileleri sarstı. 1.96 boyundaki oyuncu 9 tane de asist gerçekleştirdi.
Rus Milli Takımı'nda 55 maçta 30 golü bulunan Dzyuba; kariyerinde Zenit, Spartak Moskova, Rostov, Tom Tomsk ve Arsenal Tula takımlarında 193 gol+105 asistlik performans sergiledi.
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