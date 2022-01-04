04 Ocak 2022, Salı

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'den Artem Dzyuba atağı! Anlaşma yakın

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı Vedat Muriqi ve Luuk de Jong gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerin, Zenit forması giyen Rus golcü Artem Dzyuba ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’den Artem Dzyuba atağı! Anlaşma yakın
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.01.2022

Kadrosuna iyi bir golcü katmak isteyen ve Vedat Muriqi+Luuk de Jong ile ilgilenen Fenerbahçe için Rusya'da bomba bir iddia geldi. Sarı-lacivertli takımın, Zenit'te forma giyen Artem Dzyuba'yı renklerine bağlamak üzere olduğu bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’den Artem Dzyuba atağı! Anlaşma yakın

Football_rus adlı sitede yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberde, 33 yaşındaki Dzyuba'nın artık Rusya'dan ayrılmak istediği dile getirilirken, taliplilerinden birinin de Fenerbahçe olduğu kaydedildi. Tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’den Artem Dzyuba atağı! Anlaşma yakın

ÇOK KARLI BİR TEKLİF ALDI

2018'den bu yana Zenit'te forma giyen Dzyuba'nın yeni bir heyecan istediği ayrıca Fenerbahçe'de kendini tekrar kanıtlayıp Rus Milli Takımı'nın teknik direktörü Valeriy Karpin'den formasını geri almayı hedeflediği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’den Artem Dzyuba atağı! Anlaşma yakın

Fenerbahçe'nin Artem Dzyuba'ya çok karlı bir sözleşme teklif ettiği de dile getirildi. Zenit ile 6 aylık sözleşmesi kalan Dzyuba bu sezon forma giydiği 24 maçta 10 kez fileleri sarstı. 1.96 boyundaki oyuncu 9 tane de asist gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’den Artem Dzyuba atağı! Anlaşma yakın

Rus Milli Takımı'nda 55 maçta 30 golü bulunan Dzyuba; kariyerinde Zenit, Spartak Moskova, Rostov, Tom Tomsk ve Arsenal Tula takımlarında 193 gol+105 asistlik performans sergiledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Szalai için dudak uçuklatan rakam! Szalai için dudak uçuklatan rakam!
Yeni sözleşmeyi kaptı! 4.5 yıl daha Fenerbahçe’de Yeni sözleşmeyi kaptı! 4.5 yıl daha Fenerbahçe'de
Daum ve Kartal ile Alman ekolü Daum ve Kartal ile Alman ekolü
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör