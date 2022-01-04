04 Ocak 2022, Salı

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Christoph Daum ve İsmail Kartal ile Alman ekolü

Daum ve Kartal ile Alman ekolü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.01.2022

Yeni teknik direktör dün de belli olmadı. Yönetim çalışmaları sürdürürken, Alman ekolüne dönüş için Christoph Daum ve İsmail Kartal isimlerinin masada yer aldığı konuşuluyor...

Yeni teknik direktör dün de belli olmadı. Yönetim çalışmaları sürdürürken, Alman ekolüne dönüş için Christoph Daum ve İsmail Kartal isimlerinin masada yer aldığı konuşuluyor... Kartal daha önce hem Daum hem Löw dönemlerinde görev almıştı.
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