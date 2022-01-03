FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Kolasinac transferi için Premier Lig ekibi Watford ile karşı karşıya!

Süper Lig'de devre arasında girilirken Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Bir yandan yeni teknik direktör için görüşmelerini sürdüren sarı lacivertlilerde öte yandan önemli transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Sol bek bölgesi için birçok isimde nabız yoklayan Kanarya'nın gözdeleri arasında yer alan Kolasinac'a Watford da talip oldu. İşte detaylar... | Fatih Burak Yıldırım / DIŞ HABERLER

Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı lacivertliler bir yandan takımın yeni teknik direktörü için temaslarını sürdürürken öte yandan bir diğer gündem ise transfer. Kadrosuna birkaç nokta transfer yaparak ikinci yarıda Süper Lig'de yeniden çıkışa geçmek, Ziraat Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde ise başarılı olmak isteyen Kanarya'nın hedeflerinden birisi de sol bek bölgesi. Savunmanın solu için birçok oyuncuyu radarında bulunduran Kanarya'nın gözdelerinden birisi ise Sead Kolasinac.

İngiliz ekibi Arsenal'da süre almakta zorlanan ve bu sezon Premier Lig'de sadece 2 maça çıkabilen Sead Kolasinac, o bölge için Kanarya'nın önemli hedeflerinden birisi. Öte yandan bu transferde Kanarya'ya dişli de bir rakip çıktı. ABD'li Ünlü spor sitesi Fansided, Kolasinac'ın Arsenal'dan ayrılması durumunda yeni adresi için Fenerbahçe'nin yanı sıra Watford'ın da olabileceğini kaydetti.

Arsenal'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ancak maaşından kurtulmak için göndermeye sıcak baktığı Boşnak oyuncu Ada'da kalmak istemesi durumunda Ozan Tufan'ın da formasını giydiği Watford'a transfer olabilir. Yakın zamanda bu transferde sıcak saatlerin yaşanması bekleniyor.

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