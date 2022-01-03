03 Ocak 2022, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu açıklaması!

Hamit Altıntop’tan Ferdi Kadıoğlu açıklaması!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 03.01.2022

TFF A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Fenerbahçeli yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihini açıkladı. Altıntop, "Ferdi Kadıoğlu bizi aradı ve milli takım tercihinin Türkiye’den yana olduğunu ve Türkiye’yi seçtiğini söyledi. Mutlu olduk.” şeklinde konuştu.

TFF A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Fenerbahçeli genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihini duyurdu.

Altıntop, "Ferdi Kadıoğlu bizi aradı ve milli takım tercihinin Türkiye'den yana olduğunu ve Türkiye'yi seçtiğini söyledi. Mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye'nin yanı sıra Hollanda ve Kanada'yı tercih etme hakkı da bulunuyordu.

Daha önce Hollanda alt yaş gruplarında forma giyen Ferdi Kadıoğlu, son olarak Hollanda U21 formasıyla 18 maçta 1 gole imza atmıştı.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Öte yandan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili müzakereler sürüyor. Genç futbolcunun kontrat görüşmeleri olumlu giderken kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

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