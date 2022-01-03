FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Göztepe'nin gözü Fenerbahçe'nin yıldızlarında! Sinan Gümüş, Burak Kapacak ve Allahyar...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler bir yandan kadroya katılacak oyuncular için yoğun çaba harcarken, öte yandan ise takımdan ayrılacaklar gündemde. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Kanarya'nın 3 futbolcusuna talip oldu. İşte detaylar...
Süper Lig'de ilk yarıyı 15 puanla düşme potasında bitiren Göztepe, transferde gözünü Fenerbahçe'ye çevirdi. Sarı-lacivertlilerde sezon başında süresiz kadro dışı kalan Sinan Gümüş ve forma şansı bulamayan Burak Kapacak'ı listesine alan sarı-kırmızılıların, Allahyar Sayyadmanesh'i de istediği bildirildi. Antalyaspor'da sergilediği performansla İstanbul ekibinin yolunu tutan 27 yaşındaki sağ kanat, Vitor Pereira'nın kararıyla kadro dışı bırakılmış ve hiçbir takımla anlaşma yoluna gitmemişti.
İKİ FUTBOLCU KİRALANACAK
Fotomaç'ın haberine göre; Bursa'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak Vitor Pereira döneminde şans bulamayan 22 yaşındaki sol kanat Burak Kapacak da sadece kupada 1 maçta görev aldı. Ukrayna'nın Zorya ekibinde kiralık oynayan, 23 maçta 9 golle dikkatleri üzerine çekip Fenerbahçe'ye dönen 20 yaşındaki İranlı golcü Sayyadmanesh ve Burak Kapacak'ı kiralamayı düşünen İzmir ekibinin, girişimlere başladığı öğrenildi. Sinan Gümüş'ü de bonservisi ile isteyen Göz-Göz'ün şartlara göre kiralık formülünü masaya yatıracağı bildirildi.
BERKAN KALIYOR, BUREKOVİC GİDİYOR
Göztepe'de yönetim operasyona başlarken, Ideye'nin ardından ikinci yolcuyu da belirledi. Başkan Mehmet Sepil'in, taraftarlarla sorun yaşayan ve takımdan ayrılmak isteyen sol bek Berkan Emir'i takımda tutma kararı aldığı, aynı pozisyondaki Burekovic'in ise sözleşmesinin feshedilmesini istediği öğrenildi. 26 yaşındaki Boşnak sol bek, bu sezon 10 maçta forma giydi.
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