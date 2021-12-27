FENERBAHÇE HABERLERİ: Slaven Bilic'te kritik tarih! Sözleşmesi...

Joachim Löw'le beraber Fenerbahçe'nin en ciddi teknik direktör adayı olan Slaven Bilic konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Takvim'in Çin basınından derlediği haberde, Hırvat hocanın 4 Ocak'ta oynanacak son lig maçının ardından Beijing Gouan ile masaya oturacağını yazdı. Beijing'in gösterdiği kötü performans sonrası Çin kulübünün Aralık 2022'de bitecek olan sözleşmeyi feshedileceği belirtiliyor. Bu durumda Bilic, 5 Ocak'ta serbest kalacak ve Fenerbahçe gelişinin önündeki engel kalkacak.

Türkiye'de daha önce Beşiktaş'ta görev yapan Slaven Bilic'in Sarı-Lacivertli takımda çalışmayı çok istediği ve bunun için fedakarlık yapmaya hazır olduğu da iddia edildi.

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