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FENERBAHÇE HABERLERİ: Slaven Bilic'te kritik tarih! Sözleşmesi...

Slaven Bilic’te kritik tarih! Sözleşmesi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.12.2021

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de, teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin talip olduğu Slaven Bilic, Çin Ligi’ndeki son maçın ardından Beijing Gouan ile fesih görüşmesi yapacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Joachim Löw'le beraber Fenerbahçe'nin en ciddi teknik direktör adayı olan Slaven Bilic konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Takvim'in Çin basınından derlediği haberde, Hırvat hocanın 4 Ocak'ta oynanacak son lig maçının ardından Beijing Gouan ile masaya oturacağını yazdı. Beijing'in gösterdiği kötü performans sonrası Çin kulübünün Aralık 2022'de bitecek olan sözleşmeyi feshedileceği belirtiliyor. Bu durumda Bilic, 5 Ocak'ta serbest kalacak ve Fenerbahçe gelişinin önündeki engel kalkacak.

Türkiye'de daha önce Beşiktaş'ta görev yapan Slaven Bilic'in Sarı-Lacivertli takımda çalışmayı çok istediği ve bunun için fedakarlık yapmaya hazır olduğu da iddia edildi.

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