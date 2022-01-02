02 Ocak 2022, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya Angel Romero iddiası! Bonservissiz gelecek

Kanarya’dan sol kanat bombası! Bonservissiz gelecek
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.01.2022

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Devre arasında sol kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı lacivertlilerin gündeminde Angel Romero olduğu iddia edildi. Bonservisi elinde bulunan Paraguaylı oyuncunun, Boca Juniors ve Fenerbahçe arasında tercih yapacağı ifade edildi.

Bonservisi elinde olan Angel Romero yeniden gündemde. Paraguaylı oyuncunun, Boca Juniors ve Fenerbahçe arasında tercih yapacağı iddia edildi.

Son olarak San Lorenzo'da forma giyen 29 yaşındaki Romero sol kanat, sağda ve forvette de görev yapabiliyor.

154 maçta 28 gol+24 asistlik performans sergileyen Angel'in milli forma ile de 37 maçta 9 golü bulunuyor.

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