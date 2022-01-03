03 Ocak 2022, Pazartesi
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın gündemindeki Jorge Jesus dünyaları istedi!
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde olan Jorge Jesus'un talepleri cep yaktı. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'den 4 milyon euro yıllık ücret talep ederken, bu rakamı çok bulan sarı-lacivertli yönetim Jesus defterini kapattı.
Portekizli Jorge Jesus'un istediği ücret el yakıyor. Globo Esporte'ye göre tecrübeli çalıştırıcı, Flamengo'dan ayda 300 bin euro (yılda 3.6 milyon euro) talep etti.
Fotomaç'ın haberine göre; Rio ekibi bunun üzerine geri adım attı. Benfica'dan ayrıldıktan sonra birçok takımı peşine takan Jesus; Fenerbahçe ve Al Hilal'in de gündeminde yer alıyor. Jesus'un Fenerbahçe'den de yıllık 4 milyon euro istediği belirtiliyor
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