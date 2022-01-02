02 Ocak 2022, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Slaven Bilic son maçına çıkıyor! İşte Hırvat hocanın kararı...

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı lacivertliler başarılı bir hocaya takımı emanet ederek hem bu sezon yeniden çıkışa geçmek hem de yeni sezon öncesinde adaptasyon sürecini tamamlamak istiyor. Kanarya'nın gündeminde ise birçok isim var. O isimlerden birisi olan Slaven Bilic, Çin ekibi Beijing Guoan'la son maçına çıkacak. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Slaven Bilic son maçına çıkıyor! İşte Hırvat hocanın kararı...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.01.2022

Fenerbahçe 'nin teknik direktörlük için Joachim Löw ve Jorge Jesus ile birlikte düşündüğü ana hedeflerin başında gelen Slaven Bilic'in, Çin Süper Ligi'ndeki macerasının bitmesine artık sayılı günler kaldı. Bilic, takımı Beijing Guoan'la Şampiyonluk Turu'ndaki son karşılaşmasına 4 Ocak'ta çıkacak ve sonrasında buradaki görevinden ayrılacak. Sarı-Lacivertliler, görevine devam eden Hırvat teknik adama henüz resmi bir teklif yapmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Slaven Bilic son maçına çıkıyor! İşte Hırvat hocanın kararı...

ALMANYA VE İNGİLTERE DE VAR

Vitor Pereira gelmeden önce Başkan Ali Koç'un yaptığı teklifi kabul eden ancak kulübünün gitmesine izin vermediği deneyimli hocayla Almanya Bundesliga ve İngiltere Premier Ligi'nden de ilginin olduğu öğrenildi. Bilic'in ise geleceğiyle ilgili kararını verdiği ve şu an için iki seçenek üzerinden yolunu çizeceği bildirildi. Çin'e ailesini götüremeyen Bilic'in önceliği evine yani Hırvatistan'a dönmek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Slaven Bilic son maçına çıkıyor! İşte Hırvat hocanın kararı...

FIRSATI KAÇIRMAK İSTEMİYOR

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'den gelmesi muhtemel bir telefon, Bilic'in bu düşüncesini değiştirmesine yetecek. Fenerbahçe gibi büyük bir takımdan gelecek teklifi geri çevirmek istemeyen 53 yaşındaki çalıştırıcı, Kanarya'nın kendisini göreve getirmeyi istemesi halinde eve dönmekten vazgeçip, rotayı Türkiye'ye çevirecek. Tam tersi bir durumda ise Bilic, bu sezon büyük bir kulüp dışında takım çalıştırmaya sıcak bakmıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Slaven Bilic son maçına çıkıyor! İşte Hırvat hocanın kararı...

SADECE 1 MAÇI KALDI

Çin Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda Slaven Bilic'in önderliğindeki Beijing Guoan, dün sahasında Guangzhou R&F ile 1-1 berabere kaldı. Bir iddiası olmayan iki takımın mücadelesinde ev sahibi, 41'de Yuning Zhang'ın penaltısıyla öne geçti. Konuk ekip, 52'de Tixiang Li ile beraberliği kurtardı. Bilic, Guoan'la birlikte 4 Ocak'ta Shenzhen deplasmanına çıkacak ve Çin'deki kariyerini bu maçla noktalayacak.

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