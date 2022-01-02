FENERBAHÇE HABERLERİ - Slaven Bilic son maçına çıkıyor! İşte Hırvat hocanın kararı...

ALMANYA VE İNGİLTERE DE VAR

Vitor Pereira gelmeden önce Başkan Ali Koç'un yaptığı teklifi kabul eden ancak kulübünün gitmesine izin vermediği deneyimli hocayla Almanya Bundesliga ve İngiltere Premier Ligi'nden de ilginin olduğu öğrenildi. Bilic'in ise geleceğiyle ilgili kararını verdiği ve şu an için iki seçenek üzerinden yolunu çizeceği bildirildi. Çin'e ailesini götüremeyen Bilic'in önceliği evine yani Hırvatistan'a dönmek.