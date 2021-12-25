FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Opet Melissa Vargas'ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe transfer haberleri... Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Fenerbahçe Opet, Melissa Vargas'ı kadrosuna kattı. İşte detaylar...
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet, eski oyuncusu Melisa Vargas ile yeniden anlaşmaya vardı.
Melissa Vargas, Fenerbahçe forması giyecek
Voleybol Plus sitesinde yer alan habere göre; son 3 sezondur Fenerbahçe Opet'te forma giyen ve bu sezon Çin ekibi Tianjin'e transfer olan pasör çaprazı Melissa Vargas, Çin Ligi'nin sona ermesiyle beraber yeniden Türkiye'ye dönecek ve sarı lacivertli formayı giyecek.
TÜRK VATANDAŞLIĞI VAR
Geçtiğimiz yıl Türk vatandaşlığı alan 22 yaşındaki oyuncu, Türkiye Ligi'nde Türk oyuncu statüsünde forma giyebilecek.
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