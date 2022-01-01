FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de gündem yeni hoca! Okan Buruk...
Kötü gidişat sonrası teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, gündemin ilk maddesini yeni hoca oluşturuyor. Sarı-lacivertliler için birçok isim yazılırken, sene sonuna kadar bir hocayla anlaşılıp daha sonrasında uzun süreli sözleşme planı ön plana çıkıyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri de Okan Buruk oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Vitor Pereira'nın ayrılmasının ardından henüz bir teknik direktörle anlaşamayan Fenerbahçe'de camia ve taraftarlar endişelenmeye başladı. Ali Koç dönemindeki kronik sorun bir kez daha kendini gösterdi. Son 3.5 yılda hiçbir hoca başladığı sezonu bitiremedi. Hatta yeni gelecek hocanın belirlenmesi de hep çok uzun sürdü.
Bu sezon da benzer problem aynen devam etti. Milliyet'te yer alan habere göre sarı-lacivertlilerde yeni teknik adam konusunda girişimler devam ederken Okan Buruk'un adının da gündeme geldiği belirtildi. İşte detaylar...
Ali Koç döneminde 3.5 yılda tam 235 gün takım hocasızdı. Eğer Emre Belözoğlu'nun görevde olduğu günler de bu hesaba dahil edilirse bu rakam 335 güne çıkıyor. Kısacası son 3.5 yılda yaklaşık 1 yıl hocasız geçildi. 2018-19 sezonunda 18 Haziran 2018'de Aykut Kocaman gittikten sonra 1 ay hocasız geçildi. Ardından 20 Temmuz 2018'de göreve gelen Cocu, 25 Ekim 2018'de gitti. 25 Ekim'den 14 Aralık 2018'e kadar Koeman vardı.
Ersun Yanal dönemi 4 Mart 2020'ye kadar sürdü. 30 Temmuz 2020'de Erol Bulut gelene kadar takım Zeki Murat Göle ve Tahir Karapınar'la çalıştı. Erol Bulut'un gittiği 25 Mart 2021 tarihinden sonra da Emre Belözoğlu 1 Haziran 2021'e kadar takımın başındaydı.
Emre Belözoğlu'nun vedasından sonra da Vitor Pereira 2 Temmuz 2021'de imzaladı. Vitor Pereira ise 20 Aralık 2021'de ayrıldı ve 1 Ocak 2022 itibarıyla Fenerbahçe'nin hocası belli değil. Sarı-lacivertlilerde 10 Ocak Pazartesi günü ligde oynanacak Adana Demirspor maçına kadar bir teknik direktör belirlenmesi amaçlanıyor.
Eğer yabancı hocalar ikna edilemezse 6 aylık geçici bir formül üzerinde durulacak. İsmail Kartal burada önemli bir alternatif olacak. Alex de Souza ve Roberto Carlos gibi isimlerin adı geçse de henüz somut bir adım bulunmuyor, sadece ihtimaller arasında tutuluyor.
Hatta Okan Buruk'un adı toplantılarda yer alsa da camiada kabul görmeyeceği savunuluyor. Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe'de çalışmak konusundaki kararı ise henüz netleşmedi.
Hoca arayışları devam eden F.Bahçe'de son olarak Christoph Daum da gündeme geldi. Fenerbahçe'de daha önce 2003-2006 ve 2009-2010 yıllarında görev yapan Daum'un geçiş sürecinde takımı yöneteceği iddia edildi. Henüz resmi bir gelişme olmasa da Alman çalıştırıcının ismi ağırlık kazanmaya başladı. Fenerbahçe'de yeni teknik adamın Christoph Daum olabileceği belirtildi.
Sezon ortasında bir kez daha hocasız kalan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör getirmek kolay olmuyor. Özellikle yabancı hocaları ikna etmek mesele oluyor. Hem kulübün geçmiş dönemde hoca istikrarsızlığı hem maddi konular hem de takımın ligdeki mevcut durumu güven vermiyor. Joachim Löw ve Jorge Jesus gibi kariyerli teknik direktörlerin kapısı çalınsa da beklenen gelişme sağlanamıyor.
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