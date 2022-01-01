01 Ocak 2022, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem teknik direktör! En büyük aday Jorge Jesus

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, maçlara Zeki Murat Göle yönetiminde çıktı. Ligde ilk yarının bitmesiyle hoca arayışlarını hızlandıran sarı lacivertlilerde en büyük aday ise Jorge Jesus. Kanarya'da deneyimli teknik adam ile anlaşılamaması durumunda masadaki isimler ise belli oldu. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de gündem teknik direktör! En büyük aday Jorge Jesus
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.01.2022

Yeni yıla teknik direktörsüz giren Fenerbahçe'de çalışmalar 2 koldan devam ediyor. Takımı öncelikle tecrübeli ve kalitesi tartışılmayacak bir isme teslim etmek isteyen başkan Ali Koç, Jorge Jesus için temasları sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de gündem teknik direktör! En büyük aday Jorge Jesus

Fotomaç'ın haberine göre; Portekizli hocaya, Körfez ülkeleri ve Brezilya'dan da teklifler olması işi zorlaştırırken, Jesus'un kararını önümüzdeki günlerde vereceği öğrenildi. Joachim Löw ve Bilic konusunda da umudunu koruyan yönetim, sonuç çıkmazsa B planını devreye sokacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de gündem teknik direktör! En büyük aday Jorge Jesus

6 AYLIĞINA AĞABEY FORMÜLÜ

Bu durumda sezonun takımı ve Süper Lig'i tanıyan, futbolcularla iyi iletişim kurabilecek geçici bir hocayla tamamlanması hedefleniyor. İlk aday ise İsmail Kartal.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de gündem teknik direktör! En büyük aday Jorge Jesus

Alex de Souza ve Roberto Carlos isimleri de kulislerde dillendiriliyor. Ancak bu iki ismin 6 aylığına görev kabul edip etmeyecekleri belirsiz. Başkan Ali Koç'un devre arası tatilinin az olması nedeniyle önümüzdeki hafta bir teknik adamı getirmek için tüm şartları zorladığı ifade edildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Damien Comolli’den flaş F.Bahçe itirafı! Damien Comolli'den flaş F.Bahçe itirafı!
Kanarya’da Portekiz rüzgarı! Hedefteki isimler... Kanarya'da Portekiz rüzgarı! Hedefteki isimler...
İtalyan devi Kanarya’nın yıldızını istiyor! İtalyan devi Kanarya'nın yıldızını istiyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör