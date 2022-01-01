FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de gündem teknik direktör! En büyük aday Jorge Jesus

Alex de Souza ve Roberto Carlos isimleri de kulislerde dillendiriliyor. Ancak bu iki ismin 6 aylığına görev kabul edip etmeyecekleri belirsiz. Başkan Ali Koç'un devre arası tatilinin az olması nedeniyle önümüzdeki hafta bir teknik adamı getirmek için tüm şartları zorladığı ifade edildi.

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