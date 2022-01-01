FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem teknik direktör! En büyük aday Jorge Jesus
Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, maçlara Zeki Murat Göle yönetiminde çıktı. Ligde ilk yarının bitmesiyle hoca arayışlarını hızlandıran sarı lacivertlilerde en büyük aday ise Jorge Jesus. Kanarya'da deneyimli teknik adam ile anlaşılamaması durumunda masadaki isimler ise belli oldu. İşte detaylar...
Yeni yıla teknik direktörsüz giren Fenerbahçe'de çalışmalar 2 koldan devam ediyor. Takımı öncelikle tecrübeli ve kalitesi tartışılmayacak bir isme teslim etmek isteyen başkan Ali Koç, Jorge Jesus için temasları sürdürüyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Portekizli hocaya, Körfez ülkeleri ve Brezilya'dan da teklifler olması işi zorlaştırırken, Jesus'un kararını önümüzdeki günlerde vereceği öğrenildi. Joachim Löw ve Bilic konusunda da umudunu koruyan yönetim, sonuç çıkmazsa B planını devreye sokacak.
6 AYLIĞINA AĞABEY FORMÜLÜ
Bu durumda sezonun takımı ve Süper Lig'i tanıyan, futbolcularla iyi iletişim kurabilecek geçici bir hocayla tamamlanması hedefleniyor. İlk aday ise İsmail Kartal.
Alex de Souza ve Roberto Carlos isimleri de kulislerde dillendiriliyor. Ancak bu iki ismin 6 aylığına görev kabul edip etmeyecekleri belirsiz. Başkan Ali Koç'un devre arası tatilinin az olması nedeniyle önümüzdeki hafta bir teknik adamı getirmek için tüm şartları zorladığı ifade edildi.
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