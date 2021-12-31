FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçelileri heyecanlandırdı! Alex de Souza'dan flaş paylaşım

Fenerbahçe'nin efsane oyuncuları arasında yer alan Alex de Souza'dan flaş bir paylaşım geldi. Brezilyalı yıldız yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırırken, teknik direktör arayışında olan F.Bahçe'nin de gündemine gelmişti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni hoca arayışı devam ediyor.