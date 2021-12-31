31 Aralık 2021, Cuma

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçelileri heyecanlandırdı! Alex de Souza'dan flaş paylaşım

Fenerbahçe'nin efsane oyuncuları arasında yer alan Alex de Souza'dan flaş bir paylaşım geldi. Brezilyalı yıldız yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırırken, teknik direktör arayışında olan F.Bahçe'nin de gündemine gelmişti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçelileri heyecanlandırdı! Alex de Souza’dan flaş paylaşım
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.12.2021

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni hoca arayışı devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçelileri heyecanlandırdı! Alex de Souza’dan flaş paylaşım

Sarı-lacivertlilerin gündemine birçok isim gelirken listedeki adaylardan biri de kulübün efsanelerinden Alex de Souza'ydı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçelileri heyecanlandırdı! Alex de Souza’dan flaş paylaşım

Alex, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı. Sao Paulo'nun U20 takımını çalıştıran Brezilyalı efsane, yine sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Fabio Luciano'nun birlikte çekildikleri ve üzerinde, "Bir gün yeniden birlikte" yazan fotoğrafı paylaştı.

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