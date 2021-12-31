FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçelileri heyecanlandırdı! Alex de Souza'dan flaş paylaşım
Fenerbahçe'nin efsane oyuncuları arasında yer alan Alex de Souza'dan flaş bir paylaşım geldi. Brezilyalı yıldız yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırırken, teknik direktör arayışında olan F.Bahçe'nin de gündemine gelmişti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni hoca arayışı devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerin gündemine birçok isim gelirken listedeki adaylardan biri de kulübün efsanelerinden Alex de Souza'ydı.
Alex, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı. Sao Paulo'nun U20 takımını çalıştıran Brezilyalı efsane, yine sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Fabio Luciano'nun birlikte çekildikleri ve üzerinde, "Bir gün yeniden birlikte" yazan fotoğrafı paylaştı.
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