FENERBAHÇE HABERİ: Ali Koç bizzat görüşecek! Yeni hoca: Jorge Jesus...

Vitor Pereira'yı gönderen Fenerbahçe'de teknik direktör için girişimler devam ediyor. Benfica'dan ayrılan Jorge Jesus'un ismi bir adım öne çıkarken, başkan Ali Koç'un Portekizli hoca ile bizzat görüşeceği ileri sürüldü. Fotomaç'ın haberine göre; Koç'un takımı bu kez usta bir teknik adama teslim etmek istediği ve bu profile uyan Jesus'u ikna etmek için şartları zorlayacağı ifade ediliyor. 67 yaşındaki kurt hoca için Brezilya'dan Atletico Mineiro'nun da devrede olduğu bildirildi.

