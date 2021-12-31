FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe Kadın Takımı'nda 12 pozitif vaka!

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, kadın futbol takımında 9'u sporcu olmak üzere toplam 12 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 9'u sporcu, 3'ü teknik ve idari kadrodan olmak üzere toplamda 12 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

F.Bahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kadın Futbol Takımımızdan 9 sporcu ile 3 teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplamda 12 kişinin yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır.

Test sonucu pozitif olan futbolcularımızın izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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