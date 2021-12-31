FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe Kadın Takımı'nda 12 pozitif vaka!
Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, kadın futbol takımında 9'u sporcu olmak üzere toplam 12 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 9'u sporcu, 3'ü teknik ve idari kadrodan olmak üzere toplamda 12 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.
F.Bahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Kadın Futbol Takımımızdan 9 sporcu ile 3 teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplamda 12 kişinin yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır.
Test sonucu pozitif olan futbolcularımızın izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Kadın Futbol Takımımızdan 9 sporcu ile 3 teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplamda 12 kişinin yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır.— Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı (@kadinfutbolfb) December 31, 2021
Test sonucu pozitif olan futbolcularımızın izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/zVIdB4NdFY
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı