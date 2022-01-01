01 Ocak 2022, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Damien Comolli'den çarpıcı sözler! "Fenerbahçe sürekli kendini imha modunda"

Comolli’den olay F.Bahçe sözleri! Sürekli kendini imha modunda
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.01.2022

Bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevi yürüten Damien Comolli, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli kulübü sert bir dille eleştiren Fransız futbol adamı, "Şampiyonluk için huzura ihtiyacınız var. Müdahale edilmemesi ve insanların birbirine kenetlenmesi gerek. Fenerbahçe'de bunların hiçbiri yok... Bu kulüp sürekli kendini imha etme modunda" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Ali Koç'un ilk başkan seçildiğinde 10 ay Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürüten Damien Comolli, sarı-lacivertlilerin kulüpteki 'yanlış işleyiş' nedeniyle başarılı olamadığını savundu. "Şu anda da Trabzonspor'dan 10 puan gerideler ve kötü bir sezon geçiriyorlar. 2018'de de böyleydi. Değişen bir şey yok" diyen Fransız futbol adamı, "Şampiyonluk için huzura ihtiyacınız var. Müdahale edilmemesi ve insanların birbirine kenetlenmesi gerek. Fenerbahçe'de bunların hiçbiri yok... Bu kulüp sürekli kendini imha etme modunda. Temel problem bu... Kulüpte o kadar yanlış bir işleyiş var ki geçen sezon da harika oyuncuları vardı ve şampiyon olamadılar... Yönetim kuruluna sürekli kendimize şunu sormamız gerekiyor dedim: 'Dışarıda çok iyi olan oyuncular neden Fenerbahçe'de iyi değil?" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH AVCI'YI GETİRECEKTİM

Fotomaç'ın haberine göre; Comolli, "İlk geldiğimde Abdullah Avcı'yı getirmek istedim. Bunu yapamadık... Hatalarımızdan biri de Ali Koç'un 'ilk sene şampiyon olacağız' demesiydi. Takım buna hazır değildi... Ayrılırken Emre Belözoğlu'nu teknik direktör yapmak istedim. Tutkulu ve iyi bir lider. Ancak yönetim "hayır" dedi" diye konuştu.

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