FENERBAHÇE HABERLERİ: Burak Kapacak beklentileri karşılayamadı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe sahasında Afyonspor'u konuk etti ve uzatmalar sonucunda rakibini 2-0 mağlup ederek son 16'ya yükseldi. Mücadelede ilk 11'de başlayan Burak Kapacak, etkili bir performans gösteremedi ve beklentileri karşılayamadı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

F.Bahçe'de 2. Lig ekibi Afyon karşısında kupada turu uzatmada geçerken, bazı oyuncular ortaya koydukları performansla beklentilerin çok altında kaldı. İşte Hürriyet'in derlediği o haber:

ETKİSİZ KALANLAR

* Burak Kapacak: İlk kez forma giydi. Panik ve heyecan nedeniyle etkili olamadı.

* Nazım: Milli takım futbolcusu olarak geldiği Fenerbahçe'de şaşılacak kadar kötü oynuyor.

* Muhammed: Solda iyi bindirmeler yaptı ama maç eksiği arkadaşlarıyla uyumunu engelledi.

* Rossi: Kanatlarda hareketliydi, adeta uçtu ama pas hatası rekoru kırdı. 46'da kenara alındı.

* Serdar Dursun: Gene fırsatı tepti, 'F.Bahçe'nin aradığı santrfor değil' izlenimi verdi.

GÖZE BATANLAR

* Osayi Samuel: Penaltı aldı, nefis bir de gol atıp maçın en iyisi olarak öne çıktı

* Pelkas: pereira'nın neden oynatmadığı bir kez daha sorgulandı. En iyilerdendi.

* Crespo: Sosa ve Gustavo olmayınca bütün yük omuzlarındaydı yine de elinden geleni yaptı.

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