Fenerbahçe'de istikrarın adı Atilla Szalai

Attila Szalai ligin ilk yarısında en çok süre alan isim olarak dikkati çekti. Macar stoper, forma giydiği 18 maçta 1464 dakika sahada kalarak sarı-lacivertli takımın ligdeki en istikrarlı oyuncusu oldu.

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Attila Szalai ligin ilk yarısında en çok süre alan isim olarak dikkati çekti. Macar stoper, forma giydiği 18 maçta 1464 dakika sahada kalarak sarı-lacivertli takımın ligdeki en istikrarlı oyuncusu oldu. Szalai'yi 17 karşılaşmada 1421 dakika sahada kalan Kim Min-jae takip etti.