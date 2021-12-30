30 Aralık 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de istikrarın adı Atilla Szalai

İstikrarın adı Atilla Szalai
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.12.2021

Attila Szalai ligin ilk yarısında en çok süre alan isim olarak dikkati çekti. Macar stoper, forma giydiği 18 maçta 1464 dakika sahada kalarak sarı-lacivertli takımın ligdeki en istikrarlı oyuncusu oldu.

Attila Szalai ligin ilk yarısında en çok süre alan isim olarak dikkati çekti. Macar stoper, forma giydiği 18 maçta 1464 dakika sahada kalarak sarı-lacivertli takımın ligdeki en istikrarlı oyuncusu oldu. Szalai'yi 17 karşılaşmada 1421 dakika sahada kalan Kim Min-jae takip etti.
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