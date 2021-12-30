30 Aralık 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - En hırçın Filip Novak

En hırçın Filip Novak
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.12.2021

Sarı-lacivertli futbolcular, Süper Lig'in ilk yarısında 3 kırmızı ve 38 sarı kart gördü. Marcel Tisserand, Kim Min-jae ve Filip Novak kırmızı kart gören oyuncular olurken, Novak ayrıca 3 kez de sarı kartla cezalandırılarak en hırçın oyuncu oldu.

Sarı-lacivertli futbolcular, Süper Lig'in ilk yarısında 3 kırmızı ve 38 sarı kart gördü. Marcel Tisserand, Kim Min-jae ve Filip Novak kırmızı kart gören oyuncular olurken, Novak ayrıca 3 kez de sarı kartla cezalandırılarak en hırçın oyuncu oldu.
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