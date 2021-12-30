30 Aralık 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş F.Bahçe yorumu! "Akıldan uzaklaşmış..."

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe sahasında Afyonspor'u ağırladı. Normal süresi 0-0 biten mücadeleyi sarı-lacivertliler uzatmalar sonucu 2-0 kazandı ve adını son 16'ya yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç de bu karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş F.Bahçe yorumu! Akıldan uzaklaşmış...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.12.2021

GÜRCAN BİLGİÇ - KABUSU YAŞADILAR

Bir gün önce Denizlispor'un gösterdiği direnç, günün tüm maçlarına yansıdı. Kolay rakip sıfatını kabul etmeyen, mücadelesini sakınmayan takımlar vardı sahada. Fenerbahçe'ye de Afyonspor çattı. Daha bir hafta önce 9 kişi kalan Karagümrük karşısındaki tecrübeye yeniden sahip oldular. Ancak o maçın dersini hiç almadan, öğrenmeden, aynı tarzı ve seçimleri yapıyorlardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş F.Bahçe yorumu! Akıldan uzaklaşmış...

Herkes kendi kahramanlığının peşine düşünce, ilk yarıda "akıldan" uzaklaşmış, hatta rakibin bir tehlikesini gol çizgisinin üstünde engelleyen Fenerbahçe izledik. Burak Kapacak ilk kez çıktı seyircinin karşısına. Rossi ile ters kanatlarda oynadılar ama bir kez bile yer değiştirmediler.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş F.Bahçe yorumu! Akıldan uzaklaşmış...

Crespo'nun inadıyla ayakta duran bir orta saha ile oynuyorlardı. Devrede hamleler geldi. Ustalar ile birlikte baskı da arttı, pozisyonlar da oldu ama gol gelmedi. Memnuniyetsiz seyircinin mırıldanmaları aceleyi, bu telaşın içine düşenler de hataları beraberlerinde taşıdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş F.Bahçe yorumu! Akıldan uzaklaşmış...

Bu sezonda kendileri için kalan tek hedefin ciddiyeti beşinci değişiklik ile kendini gösterdi. "O yapsın" tavrını değiştirip, "birlikte" demeye başladılar. Uzatmada penaltı ile gelen golle birlikte, Afyonspor'un mucize arayışı bitti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş F.Bahçe yorumu! Akıldan uzaklaşmış...

Penaltıyı alan Osayi-Samuel, ikinci golü atıp, maçın fişini çekti. Kupa maçlarının kendine özgü sürpriz ihtimali, kâbus gibi geçen 90 dakikanın, sonrasında ter içinde uyandıkları uzatma bölümü yaşadılar.

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