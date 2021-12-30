FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş F.Bahçe yorumu! "Akıldan uzaklaşmış..."

GÜRCAN BİLGİÇ - KABUSU YAŞADILAR

Bir gün önce Denizlispor'un gösterdiği direnç, günün tüm maçlarına yansıdı. Kolay rakip sıfatını kabul etmeyen, mücadelesini sakınmayan takımlar vardı sahada. Fenerbahçe'ye de Afyonspor çattı. Daha bir hafta önce 9 kişi kalan Karagümrük karşısındaki tecrübeye yeniden sahip oldular. Ancak o maçın dersini hiç almadan, öğrenmeden, aynı tarzı ve seçimleri yapıyorlardı.