30 Aralık 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

EuroLeague'de ertelenen Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçının tarihi belli oldu!

F.Bahçe Beko - R. Madrid maçının tarihi belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.12.2021

THY EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Daha önce ertelenen mücadelenin oynanacağı tarih ve saat belli oldu. Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İşte detaylar...

THY EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i konuk edecek. 29 Aralık 2021 tarihinde oynanması planlanan karşılaşma, Covid-19 vakaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Sarı lacivertli kulüp, karşılaşmanın oynanacağı tarihi açıkladı.

TARİH BELLİ OLDU

Fenerbahçe Beko - Real Madrid THY EuroLeague 18. hafta erteleme maçı, 8 Şubat Salı günü 20.45'te oynanacak.

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