30 Aralık 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
EuroLeague'de ertelenen Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçının tarihi belli oldu!
THY EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Daha önce ertelenen mücadelenin oynanacağı tarih ve saat belli oldu. Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İşte detaylar...
THY EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i konuk edecek. 29 Aralık 2021 tarihinde oynanması planlanan karşılaşma, Covid-19 vakaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Sarı lacivertli kulüp, karşılaşmanın oynanacağı tarihi açıkladı.
TARİH BELLİ OLDU
Fenerbahçe Beko - Real Madrid THY EuroLeague 18. hafta erteleme maçı, 8 Şubat Salı günü 20.45'te oynanacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı