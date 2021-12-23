23 Aralık 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

İtalyan duvarı Viviano! Fenerbahçe'ye geçit vermedi

Süper Lig'in 18. haftasında Karagümrük ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Karagümrük'ün İtalyan file bekçisi Viviano, karşılaşmaya damga vurdu. Tecrübeli eldiven uzun yıllar unutulmayacak bir performans gösterdi. 60 dakika 9 kişi oynayan Karagümrük'te, Viviano, sarı lacivertli futbolculara geçit vermedi. 'İtalyan duvarı' Fenerbahçe'nin 90 dakika boyunca kaleyi bulan 14 şutundan 13'ünü kurtarmayı başardı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

İtalyan duvarı Viviano! Fenerbahçe’ye geçit vermedi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.12.2021

Süper Lig'de Karagümrük'ün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadeleye Emiliano Viviano damga vurdu. İlk devrenin 37. dakikasında Karagümrük'te Burak Bekaroğlu pozisyon gereği kırmızı kart gördü. Takımın sol beki Caner Erkin de şiddetli itirazdan hakem Erkan Özdamar tarafından ihraç edildi. Böylece skor 1-1'ken 37. dakikada Karagümrük sahada 9 kişi kaldı. Herkes Fenerbahçe'nin uzatmalarla birlikte kalan 60 dakikalık bölümde mutlaka gol veya goller bulacağını tahmin ediyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Viviano maça damga vurdu.

İtalyan duvarı Viviano! Fenerbahçe’ye geçit vermedi

VIVIANO KARİYER MAÇINI OYNADI
Kanarya 2 kişi eksik rakibinin üzerine akın akın gelirken Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano inanılmaz bir maç oynadı.Fotomaç'ın haberine göre, 'İtalyan duvarı' Fenerbahçe'nin 90 dakika boyunca kaleyi bulan 14 şutundan 13'ünü kurtarmayı bildi. Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Novak, Pelkas, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil ve diğer oyuncular tek tek şanslarını denediler ancak başarılı eldiveni geçemediler. Emiliano Viviano tek golü penaltıdan Mesut Özil'in ayağından yedi. Maçın son düdüğüyle birlikte takım arkadaşları Viviano'ya koşarak tebrik etti. Karagümrük taraftarı da uzun süre Viviano için tezahürat yaptılar.

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