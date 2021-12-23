İtalyan duvarı Viviano! Fenerbahçe’ye geçit vermedi

Süper Lig'de Karagümrük'ün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadeleye Emiliano Viviano damga vurdu. İlk devrenin 37. dakikasında Karagümrük'te Burak Bekaroğlu pozisyon gereği kırmızı kart gördü. Takımın sol beki Caner Erkin de şiddetli itirazdan hakem Erkan Özdamar tarafından ihraç edildi. Böylece skor 1-1'ken 37. dakikada Karagümrük sahada 9 kişi kaldı. Herkes Fenerbahçe'nin uzatmalarla birlikte kalan 60 dakikalık bölümde mutlaka gol veya goller bulacağını tahmin ediyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Viviano maça damga vurdu.