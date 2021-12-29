FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sarı lacivertlilerden Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu'na yeni teklif!

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de hayal kırıklığı yaratsa da genç oyuncuların performansları dikkat çekiyor. Özellikle bu sezon performansını oldukça yükselten ve ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline gelen Ferdi Kadıoğlu ile Altay Bayındır'ın sakatlığında kaleyi devralan Berke Özer'in geleceği merak konusu. Henüz yeni sözleşme imzalamayan 2 oyuncu için Kanarya, yeni bir teklif daha yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Altay Bahadır'ın sakatlığında Fenerbahçe kalesini koruyan Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmeleri sezon sonu sona eriyor. Sarı-lacivertli yönetim iki genç oyuncuyu da kadroda tutmanın planlarını yapıyor.

YENİ BİR TEKLİF YAPILDI

Berke ve Ferdi için Fenerbahçe sözleşme uzatma teklifi yapmış ancak oyuncular önerilen ücreti düşük bulunduğu için olumsuz cevap vermişti. Ajansspor'un haberine göre; önerilen ücret teklifini biraz daha yükselten Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'e ikinci teklifi sundu. Yönetim oyuncuların vereceği kararı bekliyor.

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